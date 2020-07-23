В России подтвердились ещё 5,8 тысячи случаев COVID-19
Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки остаётся ниже отметки в 6 тысяч уже четвёртый день подряд. По данным оперативного штаба на утро 23 июля, за прошедшие сутки в стране подтвердились ещё 5848 случаев инфицирования.
Больше всего новых заболевших в Москве (608), Свердловской области (249), Нижегородской области (202), Ханты-Мансийском АО (198) и Санкт-Петербурге (184).
С начала эпидемии коронавируса в России заразились уже более 795 тысяч человек. Число выздоровевших за сутки выросло на 8,3 тысячи – до 580,3 тысячи пациентов. Скончались 12892 пациента с коронавирусом (+ 147 за сутки), уточняет RT.
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Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru