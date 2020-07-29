В России подтвердились 5,4 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло почти 829 тысячи человек, отмечает RT.

Больше всего новых случаев заражения в Москве (+671 за сутки), в Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173), а также в Санкт-Петербурге (165) и Иркутской области (159).

Общее число выздоровевших за время пандемии в России увеличилось на 8,1 тысячу человек, до 620,3 тысячи пациентов. Зафиксировано 13673 летальных исхода, из которых 169 – за минувшие сутки.

