В России подтвердились 5,4 тысячи новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло почти 829 тысячи человек, отмечает RT.
Больше всего новых случаев заражения в Москве (+671 за сутки), в Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173), а также в Санкт-Петербурге (165) и Иркутской области (159).
Общее число выздоровевших за время пандемии в России увеличилось на 8,1 тысячу человек, до 620,3 тысячи пациентов. Зафиксировано 13673 летальных исхода, из которых 169 – за минувшие сутки.
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Заразились
829 тыс.+5 475 / сут.
Умерли
620 тыс.+607 тыс. / сут.
Выздоровели
13 673+-598 544 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru