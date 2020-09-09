В России подтвердились 5,2 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» в России подтвердился у 5,2 тысячи человек, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число случаев заражения с начала пандемии в стране превысило 1 миллион 41 тысячу.

Как уточняют в штабе, больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлено в Москве (642) и Санкт-Петербурге (218), а также в Московской области (164), Нижегородской области (159) и Ростовской области (153).

За сутки вылечились ещё 6,4 тысячи пациентов, общее число выздоровевших достигло 856,4 тысячи человек.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 18135 человек, из них 142 – за минувшие сутки, отмечает RT.

