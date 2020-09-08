В России подтвердились 5,1 тысячи новых случаев COVID-19
Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки в России подтвердился ещё у 5099 человек, свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (695) и Санкт-Петербурге (210), а также в Ростовской (147), Нижегородской (146) и Московской (135) областях.
Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превышает 1,035 миллиона человек. Из них выздоровели более 850 тысяч пациентов, в том числе 6,7 тысячи человек за прошедшие сутки, уточняет RT.
Число летальных исходов увеличилось на 122, до 17993.
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Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru