В России подтвердились 5,1 тысячи новых случаев COVID-19

Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки в России подтвердился ещё у 5099 человек, свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (695) и Санкт-Петербурге (210), а также в Ростовской (147), Нижегородской (146) и Московской (135) областях.

Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии превышает 1,035 миллиона человек. Из них выздоровели более 850 тысяч пациентов, в том числе 6,7 тысячи человек за прошедшие сутки, уточняет RT.

Число летальных исходов увеличилось на 122, до 17993.

