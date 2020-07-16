В России 6,4 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердился ещё у 6428 человек по всей России. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (531), Свердловской области (349), Санкт-Петербурге (256), Ханты-Мансийском АО (252) и Нижегородской области (221).

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России составляет почти 752,8 тысячи. Выздоровели уже 531,6 тысячи пациентов, из которых 8,4 тысячи — за прошедшие сутки. Отмечено 11937 летальных исходов (+167 за сутки).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры