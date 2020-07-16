В России 6,4 тысячи новых случаев COVID-19
За минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердился ещё у 6428 человек по всей России. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (531), Свердловской области (349), Санкт-Петербурге (256), Ханты-Мансийском АО (252) и Нижегородской области (221).
Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России составляет почти 752,8 тысячи. Выздоровели уже 531,6 тысячи пациентов, из которых 8,4 тысячи — за прошедшие сутки. Отмечено 11937 летальных исходов (+167 за сутки).
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Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru