В России 5966 новых случаев коронавируса COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России подтвердились ещё 5966 новых случаев заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба. Они выявлены практически во всех регионах страны — в 83 субъектах.
Отмечается, что у половины (48,9%) новых заболевших не было клинических проявлений болезни.
Также отмечается, что за последние отчётные сутки скончались 66 человек, 682 пациента полностью выздоровели.
Число новых заболевших за последние сутки не намного больше аналогичного показателя к утру пятницы (5849 случаев за сутки).
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Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru