В России 31 год назад землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск
Самое разрушительное в истории России землетрясение произошло 31 год назад - 28 мая 1995 года. В результате на Сахалине был полностью уничтожен посёлок городского типа Нефтегорск.
Как напоминает «Лента.ру», подготовившая к годовщине катастрофы спецпроект, землетрясение произошло в ночь на 28 мая. Магнитуда подземных толчков составила 7,6. Они фактически стерли с лица Земли Нефтегорск - это произошло всего за 17 секунд.
В посёлке было 17 крупноблочных домов, которые полностью обрушились. Из проживавших в Нефтегорске 3 197 жителей погибли 2 040 человек. В госкомиссии по оценке социально-экономических последствий катастрофы отметили, что причиной такого числа жертв стала удешевлённая технология при строительстве домов, не позволявшая зданиям противостоять подземным толчкам.
Размер экономического ущерба от землетрясения составил около двух триллионов неденоминированных рублей. 29 сентября 1995 года посёлок был признан не подлежащим восстановлению.
Ранее в феврале 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения, после которого было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. Погибло свыше 50 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
