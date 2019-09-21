В Росгвардии выясняют причины самоубийств двух сотрудников в регионах
В Росгвардии начались проверки в связи с самоубийствами двух сотрудников подразделений в Волгоградской и Ивановской областях, цитируют РИА Новости заявление официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
«Начата служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего», - заявил представитель Росгвардии.
Ранее СМИ сообщили о том, что двое сотрудников Росгвардии в Вологодской и Ивановской областях совершили самоубийства.
Ранее НСН сообщала, как сотрудник Росгвардии спас тонущего ребенка в селении Тарское Пригородного района Северной Осетии.
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