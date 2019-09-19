Росгвардеец в Северной Осетии спас тонущего ребёнка

Сотрудник Росгвардии в республике Северная Осетия-Алания спас тонущего ребёнка, сообщается на официальном сайте ведомства.

Капитан полиции Станислав Таймазов оказал помощь утопающей восьмилетней девочке. Отметим, что происшествие случилось в селении Тарское Пригородного района Северной Осетии. Он увидел, как тонет ребёнок, кинулся в воду и вытащил девочку на берег.

По словам самого Таймазова, он не мог поступить иначе, как и любой другой мужчина. У самого росгвардейца двое детей.

Ранее НСН писала о том, что пожарные спасли троих детей при тушении пожара в жилом доме в Басманном районе столицы. Огонь распространился по квартире на площади 40 кв. метров. Были спасены из огня четверо человек, среди них три ребенка.

