В Росгвардии сообщили о бытовом характере гибели подполковника в Тульской области
Смерть подполковника Росгвардии в Тульской области не была связана со служебной деятельностью и имела бытовой характер. Об этом рассказали в пресс- службе регионального управления Росгвардии.
«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер», - передает ТАСС слова сотрудника пресс-службы.
При этом по факту данного происшествия возбудили уголовное дело.
Ряд СМИ передавал, что росгвардеец покинул дом 18 ноября после ссоры с бывшей женой. Ранее в пятницу стало известно, что тело погибшего было найдено в заброшенном дачном доме около села Анишино под Тулой.
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