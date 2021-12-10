В Росгвардии сообщили о бытовом характере гибели подполковника в Тульской области

Смерть подполковника Росгвардии в Тульской области не была связана со служебной деятельностью и имела бытовой характер. Об этом рассказали в пресс- службе регионального управления Росгвардии.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер», - передает ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

При этом по факту данного происшествия возбудили уголовное дело.

Ряд СМИ передавал, что росгвардеец покинул дом 18 ноября после ссоры с бывшей женой. Ранее в пятницу стало известно, что тело погибшего было найдено в заброшенном дачном доме около села Анишино под Тулой.

