В Росгвардии сообщили о бытовом характере гибели подполковника в Тульской области

Смерть подполковника Росгвардии в Тульской области не была связана со служебной деятельностью и имела бытовой характер. Об этом рассказали в пресс- службе регионального управления Росгвардии.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер», - передает ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

При этом по факту данного происшествия возбудили уголовное дело.

Ряд СМИ передавал, что росгвардеец покинул дом 18 ноября после ссоры с бывшей женой. Ранее в пятницу стало известно, что тело погибшего было найдено в заброшенном дачном доме около села Анишино под Тулой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГибельТульская ОбластьРосгвардия
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