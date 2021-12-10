СМИ: Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии без головы и рук

Тело подполковника Росгвардии, пропавшего в ноябре в Тульской области, обнаружили без головы и кистей рук. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, росгвардеец-оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей супругой.

«На днях тело подполковника нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино под Тулой», — пишет Baza.

Тело мужчины оказалось без головы и кистей рук, а на груди и ногах были осколочные ранения, отмечает Ura.ru.

Кроме того, на месте обнаружения тела нашли также рычаг взрывателя от ручной гранаты, предохранительное кольцо и поражающие элементы.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ТелоРосгвардияТульская Область
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