СМИ: Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии без головы и рук
Тело подполковника Росгвардии, пропавшего в ноябре в Тульской области, обнаружили без головы и кистей рук. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, росгвардеец-оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей супругой.
«На днях тело подполковника нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино под Тулой», — пишет Baza.
Тело мужчины оказалось без головы и кистей рук, а на груди и ногах были осколочные ранения, отмечает Ura.ru.
Кроме того, на месте обнаружения тела нашли также рычаг взрывателя от ручной гранаты, предохранительное кольцо и поражающие элементы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- «Переговоры с Россией». Украинцы назвали способ разрешить конфликт на Донбассе
- ФАС: тарифы на коммуналку в следующем году вырастут на 4%
- «Враждебная страна». Социологи узнали отношение украинцев к России
- Источник назвал причину ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
- Сумма пошлины за тюнинг автомобиля увеличится почти в два раза
- Суд рассмотрит возможность об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
- В центре Гамалеи рассказали об использованных в мире 200 млн доз «Спутника V»
- ФСБ задержала члена орудующей в Крыму ОПГ
- В Пентагоне заявили об увеличении численности боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане
- СК проверил информацию об избиении мужчиной подростка в Ярославле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru