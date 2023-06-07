В «Росатоме» рассказали о защите ЗАЭС от попыток ВСУ организовать захват
7 июня 202321:32
Запорожская АЭС защищена для пресечения любой попытки со стороны ВСУ организовать силовой захват станции. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил, что рядом с АЭС нет тяжелого вооружения.
«На сегодня сил достаточно», — добавил Карчаа.
Ранее президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в провоцировании катастрофы на Запорожской АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru