В «Росатоме» подтвердили взрыв ядерного реактора в Архангельской области
В Белом море произошёл взрыв малогабаритного ядерного реактора. Эту информацию подтвердили в «Росатоме», говорится в официальном заявлении руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики.
По словам директора центра Валентина Костюкова, реактор был частью двигателя объекта военного назначения. Подготовка к испытаниям, в ходе которых произошёл взрыв, велась около года и была успешной, однако ситуация пошла по нештатному варианту.
Аналогичный комментарий дал и заместитель научного руководителя ядерного центра Александр Чернышёв. Кроме того, он признал, что в регионе было кратковременное повышение радиационного фона после аварии.
Добавим, по словам ещё одного представителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, Вячеслава Соловьёва, в центре проводятся исследования «с использованием радиоактивных материалов, в том числе и делящихся материалов, радиоизотопных материалов».
Ранее Минобороны сообщило, что по официальной версии, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Напомним, взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа, унес жизни пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
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