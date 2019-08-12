В «Росатоме» подтвердили взрыв ядерного реактора в Архангельской области

В Белом море произошёл взрыв малогабаритного ядерного реактора. Эту информацию подтвердили в «Росатоме», говорится в официальном заявлении руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики.

По словам директора центра Валентина Костюкова, реактор был частью двигателя объекта военного назначения. Подготовка к испытаниям, в ходе которых произошёл взрыв, велась около года и была успешной, однако ситуация пошла по нештатному варианту.

Аналогичный комментарий дал и заместитель научного руководителя ядерного центра Александр Чернышёв. Кроме того, он признал, что в регионе было кратковременное повышение радиационного фона после аварии.