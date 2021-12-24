В РФ число погибших в ДТП детей выросло в 2021 году

Число детей, погибших в дорожных авариях, выросло в РФ на 5,2% в текущем году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Делом о ДТП с детьми под Ярославлем занялся центральный аппарат СК

Так, в 2021 году погибли 503 ребенка. Данные приводятся за 11 месяцев текущего года.

Между тем, число раненых детей в авариях снизилось на 5,2%.

Отмечается, что в большинстве случаев вина лежим на водителях автомобилей.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТП
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