В РФ число погибших в ДТП детей выросло в 2021 году
24 декабря 202120:59
Число детей, погибших в дорожных авариях, выросло в РФ на 5,2% в текущем году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Так, в 2021 году погибли 503 ребенка. Данные приводятся за 11 месяцев текущего года.
Между тем, число раненых детей в авариях снизилось на 5,2%.
Отмечается, что в большинстве случаев вина лежим на водителях автомобилей.
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24 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru