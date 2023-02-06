В результате землетрясения в Турции погибли 76 человек
Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции уточнило число погибших и пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в стране: жертвами стихийного бедствия стали не менее 76 человек.
«По состоянию на 06:30 утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях», — подчеркнули в AFAD.
В ночь на понедельник в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, пишет «Свободная пресса». Подземные толчки зафиксировали в ряде других регионов страны.
Кроме того, землетрясение ощущалось в Сирии: в результате на территории страны погибли почти сто человек, сообщает телеканал «360».
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