В результате землетрясения в Турции погибли 76 человек

«По состоянию на 06:30 утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях», — подчеркнули в AFAD.

В ночь на понедельник в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, пишет «Свободная пресса». Подземные толчки зафиксировали в ряде других регионов страны.

Кроме того, землетрясение ощущалось в Сирии: в результате на территории страны погибли почти сто человек, сообщает телеканал «360».

