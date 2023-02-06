Не менее 42 человек погибли в результате землетрясения в трех провинциях Сирии

«42 человека погибли и 200 получили ранения в Алеппо, Хаме и Латакии в результате землетрясения», — отмечает агентство.

В ночь на понедельник в соседней с Сирией Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4, напоминает Газета.ру. Было зарегистрировано по меньшей мере 22 афтершока, отмечает РЕН ТВ. Подземные толчки зафиксировали в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, а позже — в других турецких регионах, Сирии и Ливане.

Как сообщает газета Yeni Şafak, в турецких Диярбакыре и Адане обрушились несколько многоэтажных домов, в Малатье было разрушено 130 зданий, в Шанлыурфе — 16 строений, в Османии — 34 здания. По данным СМИ, погибли не менее 49 человек, более 400 пострадали.

