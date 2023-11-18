В результате землетрясения на Филиппинах погибли шесть человек
18 ноября 202302:47
Шесть человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в пятницу недалеко от побережья Филиппин. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местную службу по борьбе со стихийными бедствиями.
По данным агентства, погибли по меньшей мере шестеро, два человека числятся пропавшими без вести.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Филиппин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Эпицентр подземных толчков располагался в 60 км южнее города Генерал-Сантос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru