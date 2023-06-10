СМИ: Взрыв прогремел на заводе по производству ракет в Анкаре
10 июня 202310:49
На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «Ихлас» (İhlas Haber Ajansı) 10 июня, в субботу.
Пожар стал следствием взрыва. Возгорание удалось локализовать.
По данным телеканала Haberturk, есть погибшие, число которых журналисты не уточнили.
Первые пострадавшие направлены в местные больницы, некоторые находятся в тяжелом состоянии, сообщают СМИ.
Отмечается, что под завалами могут находиться люди.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru