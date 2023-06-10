СМИ: Взрыв прогремел на заводе по производству ракет в Анкаре

На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «Ихлас» (İhlas Haber Ajansı) 10 июня, в субботу.

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Пожар стал следствием взрыва. Возгорание удалось локализовать.

По данным телеканала Haberturk, есть погибшие, число которых журналисты не уточнили.

Первые пострадавшие направлены в местные больницы, некоторые находятся в тяжелом состоянии, сообщают СМИ.

Отмечается, что под завалами могут находиться люди.



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Фото: YouTube
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