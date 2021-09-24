В результате восхождения на Эльбрус погибли пять человек

На Эльбрусе число погибших альпинистов возросло до пяти человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

МЧС: На Эльбрусе продолжаются поиски еще двоих альпинистов

В ходе завершившейся поисково-спасательной операции на горе удалось спасти 14 человек. Людей эвакуировали на поляну Азау на ратраках. В настоящее время они находятся в руках медиков.

Всего в составе группы альпинистов было 23 человека, на гору взошли 19 из них. Поисковая операция проходила при двадцатиградусном морозе и сильном ветре.

Отмечается, что на момент запроса о помощи альпинисты находились на высоте 5 400 м.

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