В результате восхождения на Эльбрус погибли пять человек

В ходе завершившейся поисково-спасательной операции на горе удалось спасти 14 человек. Людей эвакуировали на поляну Азау на ратраках. В настоящее время они находятся в руках медиков.

Всего в составе группы альпинистов было 23 человека, на гору взошли 19 из них. Поисковая операция проходила при двадцатиградусном морозе и сильном ветре.

Отмечается, что на момент запроса о помощи альпинисты находились на высоте 5 400 м.

