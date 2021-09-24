МЧС: На Эльбрусе продолжаются поиски еще двоих альпинистов

Судьба двоих альпинистов из девятнадцати остается неизвестной, их поиски на Эльбрусе продолжаются. Об этом сообщили в МЧС, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что около полуночи спасателям удалось обнаружить девять человек из группы альпинистов. Отмечается, что поиски осложняются погодными условиями.

Ранее в МЧС подтвердили смерть трех альпинистов из группы.

Альпинисты запросили о помощи из-за ухудшения погодных условий. Отмечается, что на момент запроса о помощи альпинисты находились на высоте 5 400 м.



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ТЕГИ:ЭльбрусМЧС РФ
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