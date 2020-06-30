В результате стрельбы в Сиэтле погиб 16-летний подросток
Полиция Сиэтла сообщила о смерти 16-летнего подростка в результате стрельбы. Как пишет РИА Новости, инцидент произошел около захваченной протестующими "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ) в центре города.
В полиции также сообщили, что еще один 14-летний подросток ранен.
Уточняется, что инцидент произошел на перекрестке 12 Avenue и Pike Street.
Протесты и беспорядки продолжаются по многим штатам с 25 мая. Поводом послужила смерть афроамериканца Джорда Флойда от удушения его полицейским при задержании. Видео момента задержания Флойда стало вирусным и вызвало массовые протесты с лозунгом "Black lives matter" ("Жизни черных имеют значение").
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