Последствия тарана машиной протестующих в США попали на видео
В американском Сиэтле - крупнейшем городе на северо-западе США и в штате Вашингтон – машина протаранила толпу демонстрантов, принимавших участие в акции протеста после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Причём, после того, как автомобиль затормозил в толпе, водитель открыл огонь из пистолета, после чего покинул салон машины и принялся размахивать оружием. В Департаменте полиции Сиэтла проинформировали, что подозреваемый задержан. По предварительным данным, ранение получил один человек, он госпитализирован.
До этого похожий случай произошёл в Миннеаполисе, где и погиб при задержании Флойд, отмечает RT. Там водитель грузовика едва не въехал в группу протестующих.
Протесты и беспорядки продолжаются по многим штата с 25 мая, однако в последние дни накал страстей несколько спал, передает РИА ФАН. В связи с некоторой нормализацией обстановки президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии.
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