В результате стрельбы в Москве ранены трое
Не менее трёх человек получили ранения на юго-востоке Москвы в результате стрельбы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МВД. Инцидент случился в результате конфликта между группой людей.
Тревожный сигнал с Южнопортовой улицы поступил в шестом часу вечера. Неизвестный ранил из травматического оружия трёх человек, после чего убежал. Полиция ищет стрелявшего.
Сообщается, что конфликт возник в районе авторынка. Злоумышленник, предположительно, мог скрыться на иномарке белого цвета.
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