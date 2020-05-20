В результате стрельбы в Москве ранены трое

Не менее трёх человек получили ранения на юго-востоке Москвы в результате стрельбы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МВД. Инцидент случился в результате конфликта между группой людей.

Тревожный сигнал с Южнопортовой улицы поступил в шестом часу вечера. Неизвестный ранил из травматического оружия трёх человек, после чего убежал. Полиция ищет стрелявшего.

Сообщается, что конфликт возник в районе авторынка. Злоумышленник, предположительно, мог скрыться на иномарке белого цвета.

