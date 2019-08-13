В результате столкновения двух машин на Кубани погибли пять человек

На Кубани произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали пять человек, среди них двое детей. Как пишет РБК, один ребенок скончался уже в больнице.

«Кубанские новости» со ссылкой на региональное МВД сообщают, что столкнулись Opel, в котором находились 8 человек, и Hyundai c 6 людьми в салоне.

Отмечается, что авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин около 17 вечера по Москве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, за последнюю неделю это уже второе крупное ДТП на Кубани. Ранее сообщалось о ДТП с туристическим автобусом под Новороссийском, в результате которого погибли четыре человека.



