Количество погибших в ДТП под Новороссийском увеличилось до четырех человек
Врачам не удалось спасти четырехлетнюю девочку, сильно пострадавшую в автокатастрофе под Новороссийском. Ребенок скончался в больнице, так и не придя в сознание, сообщает Интерфакс.
По информации агентства, у девочки были серьезные повреждения внутренних органов. Девочка находилась в автомобиле, с которым столкнулся автобус.
Напомним, авария случилась 7 августа. Туристический автобус столкнулся с автомобилем, после чего оба транспортных средства упали с обрыва. Трое человек, в том числе два ребенка, погибли на месте.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса взят под стражу решением суда.
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