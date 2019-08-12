Количество погибших в ДТП под Новороссийском увеличилось до четырех человек

Врачам не удалось спасти четырехлетнюю девочку, сильно пострадавшую в автокатастрофе под Новороссийском. Ребенок скончался в больнице, так и не придя в сознание, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, у девочки были серьезные повреждения внутренних органов. Девочка находилась в автомобиле, с которым столкнулся автобус.

Напомним, авария случилась 7 августа. Туристический автобус столкнулся с автомобилем, после чего оба транспортных средства упали с обрыва. Трое человек, в том числе два ребенка, погибли на месте.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса взят под стражу решением суда.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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