В результате обвала шахты на Урале погиб рабочий

По данным ведомства, один из рабочих находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Один человек погиб, еще один отказался от госпитализации.

Обвал на шахте «Северопесчанская» произошел в понедельник, 1 апреля. Инцидент случился в ходе плановых взрывных работ.

В конце марта рабочий погиб в результате обвала на шахте «Кальинская» в Свердловской области, передает «Радиоточка НСН».

