В результате обвала шахты на Урале погиб рабочий
Жертвой обвала горной породы на шахте «Северопесчанская» стал один рабочий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области.
По данным ведомства, один из рабочих находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Один человек погиб, еще один отказался от госпитализации.
Обвал на шахте «Северопесчанская» произошел в понедельник, 1 апреля. Инцидент случился в ходе плановых взрывных работ.
В конце марта рабочий погиб в результате обвала на шахте «Кальинская» в Свердловской области, передает «Радиоточка НСН».
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