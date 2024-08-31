В результате обстрелов ВСУ Белгородской области повреждены 12 домов

По его словам, есть прямые попадания в две многоэтажки.

Также повреждены два частных домов, восемь коммерческих объектов и девять легковых автомобилей.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о том, что российские военные улучшили позиции в Волчанске, в городе ведутся бои, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

