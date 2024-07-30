В результате обрушения крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек
30 июля 202421:57
В результате обрушения крыши супермаркета в немецком Ратцебурге пострадали 14 человек, серьезных ранений никто не получил. Об этом сообщает Lübecker Nachrichten.
Как уточняет издание, помощь пострадавшим была оказана на парковке перед супермаркетом.
Люди успели покинуть супермаркет до обрушения крыши, услышав громкий треск. Пожарные также предполагают, что под завалами не осталось людей.
Причины обрушения пока не установлены, поскольку зданию супермаркета было около 20 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru