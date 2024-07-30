В результате обрушения крыши супермаркета в Ратцебурге пострадали 14 человек

В результате обрушения крыши супермаркета в немецком Ратцебурге пострадали 14 человек, серьезных ранений никто не получил. Об этом сообщает Lübecker Nachrichten.

Как уточняет издание, помощь пострадавшим была оказана на парковке перед супермаркетом.