В немецком Ратцебурге рухнула крыша супермаркета, есть пострадавшие

В небольшом городе Ратцебург на севере Германии обрушилась крыша супермаркета, сообщает издание Lübecker Nachrichten.

Неясно, сколько человек находилось в здании во время обрушения. По словам пожарных, произошло «происшествие с большим количеством раненых». На месте работают спасательные и пожарные службы.

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Помощи оказали 12 человек, которые находились в здании во время происшествия. Все они получили лишь незначительные травмы.

В числе пострадавших оказались не только сотрудники супермаркета, но и его посетители. Они услышали треск и покинули здание до обрушения. Полиция пока не может уточнить, были ли внутри магазина другие люди. На данный момент спасательные службы работают на месте происшествия, проводя поисковые операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеГермания

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