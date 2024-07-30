В немецком Ратцебурге рухнула крыша супермаркета, есть пострадавшие

Помощи оказали 12 человек, которые находились в здании во время происшествия. Все они получили лишь незначительные травмы.

В числе пострадавших оказались не только сотрудники супермаркета, но и его посетители. Они услышали треск и покинули здание до обрушения. Полиция пока не может уточнить, были ли внутри магазина другие люди. На данный момент спасательные службы работают на месте происшествия, проводя поисковые операции, передает «Радиоточка НСН».

