В результате ЧП в Баренцевом море пропал моряк
В Мурманской области в результате ЧП с промысловым судном МРБ-1633 в Баренцевом море пропал моряк, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным источника, инцидент произошел примерно в 200 метрах от берега. Корабль при ударе о скалу получил пробоину. Четыре моряка сейчас находятся на скалах, судьба пропавшего члена экипажа пока остается неизвестной. Его поиски ведут спасатели.
В ведомстве добавили, что высота волн в районе происшествия достигла трех метров. Сейчас туда направлен спасательный вертолет Ми-8. Обстоятельства ЧП выясняются.
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