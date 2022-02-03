В результате ЧП в Баренцевом море пропал моряк

По данным источника, инцидент произошел примерно в 200 метрах от берега. Корабль при ударе о скалу получил пробоину. Четыре моряка сейчас находятся на скалах, судьба пропавшего члена экипажа пока остается неизвестной. Его поиски ведут спасатели.

В ведомстве добавили, что высота волн в районе происшествия достигла трех метров. Сейчас туда направлен спасательный вертолет Ми-8. Обстоятельства ЧП выясняются.