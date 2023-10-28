В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 11 человек

По данным пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», на объекте, предположительно, произошел взрыв газометана в лаве. В момент аварии в шахте находились 252 горняка, 205 шахтеров вывели на поверхность. Организация сообщала, что тела семи человек обнаружили без признаков жизни.

Позже губернатор заявил об увеличении числа жертв ЧП.

«На шахте ... произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек», — написал Булекпаев в соцсетях.

После инцидента был создан оперативный штаб, на месте работают 40 спасателей, три психолога, 10 единиц техники.

