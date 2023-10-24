В ЮАР неизвестные захватили в заложники 550 работников золотодобывающей шахты

Неизвестные взяли в заложники почти 550 горняков в забое шахты по добыче золота в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает радиостанция Eyewitness News со ссылкой на полицию провинции Гаутенг.

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ЧП произошло на шахте «Ист Моддерфонтейн» компании Gold One близ города Спрингс. Отмечается, что вся ночная смена не вернулась из забоя. Предположительно, горняков удерживают активисты Профсоюза шахтеров и строительных рабочих. При этом организация отрицает причастность к произошедшему, однако пообещала выяснить подробности ЧП.

На какой глубине находятся заложники в шахте, пока неизвестно. Место происшествия оцепила полиция.

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ФОТО: РИА Новости
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