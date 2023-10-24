В ЮАР неизвестные захватили в заложники 550 работников золотодобывающей шахты

ЧП произошло на шахте «Ист Моддерфонтейн» компании Gold One близ города Спрингс. Отмечается, что вся ночная смена не вернулась из забоя. Предположительно, горняков удерживают активисты Профсоюза шахтеров и строительных рабочих. При этом организация отрицает причастность к произошедшему, однако пообещала выяснить подробности ЧП.

На какой глубине находятся заложники в шахте, пока неизвестно. Место происшествия оцепила полиция.

