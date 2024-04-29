В результате атаки боевиков на пост полиции в Карачаевске погиб полицейский
29 апреля 202400:44
В Карачаевске боевики атаковали пост полиции, сообщает Mash Gor.
В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, ещё четверо пострадали.
Троих нападавших обезвредили. На месте работают сотрудники силовых ведомств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru