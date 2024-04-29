В результате атаки боевиков на пост полиции в Карачаевске погиб полицейский

В Карачаевске боевики атаковали пост полиции, сообщает Mash Gor.

Двое неизвестных напали на полицейских в Махачкале

В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, ещё четверо пострадали.

Троих нападавших обезвредили. На месте работают сотрудники силовых ведомств.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияБоевикиНападение

Горячие новости

Все новости

партнеры