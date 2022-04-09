В республике Коми загорелся торговый центр
9 апреля 202207:35
Пожар произошел в торговом центре «Северное сияние» в Усинске в республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 кв. м.
Пожарные проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей дома. Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru