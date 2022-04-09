В республике Коми загорелся торговый центр

Пожар произошел в торговом центре «Северное сияние» в Усинске в республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Отмечается, что помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 кв. м.

Пожарные проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей дома. Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КомиПожар
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