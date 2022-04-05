В Пермском крае загорелся газопровод

В Лысьвенском районе Пермского края произошел разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр – 2». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Чайковский».

По данным источника, инцидент произошел 4 апреля в 21:49 часов вечера по московскому времени. Пострадавших нет.

Пожар на Белгородской нефтебазе потушен

Отмечается, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов.

Сейчас на участке ведутся восстановительные работы. Специальная комиссия начала расследование причин произошедшего.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПроисшествиеПермский КрайГазВозгораниеГазопровод
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры