В Пермском крае загорелся газопровод

В Лысьвенском районе Пермского края произошел разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр – 2». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Чайковский».

По данным источника, инцидент произошел 4 апреля в 21:49 часов вечера по московскому времени. Пострадавших нет.