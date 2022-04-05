В Пермском крае загорелся газопровод
В Лысьвенском районе Пермского края произошел разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр – 2». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаз Чайковский».
По данным источника, инцидент произошел 4 апреля в 21:49 часов вечера по московскому времени. Пострадавших нет.
Отмечается, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов.
Сейчас на участке ведутся восстановительные работы. Специальная комиссия начала расследование причин произошедшего.
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