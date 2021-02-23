В Египте затонули две рыбацких лодки, погибли 13 человек
23 февраля 202103:25
На одном из озер в Египте затонули две лодки, на которых рыбачили бедуины, сообщают местные СМИ.
Число погибших может составлять до 13 человек. Отмечается, что все пассажиры лодок - члены одной семьи. Среди утонувших есть дети.
В настоящее время из озера извлекли тела лишь семерых человек, поиски остальных продолжаются.
Минувшим летом в Средиземном море недалеко от египетской Александрии утонуло 11 человек, включая ребенка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru