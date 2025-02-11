В реке Нейма в Ленинградской области выявили превышение токсинов в тысячу раз

Отмечается, что специалисты выявили превышение концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, аммоний-ионам - почти в 200 раз, нефтепродуктам - более чем в тысячу раз. Также в стоках было выявлено превышение концентрации фенолов, марганца и фосфат-ионов.

По предварительным данным, причиной загрязнения могут быть неочищенные сточные воды, которые сбрасывают в Нейму.

Ранее в районе села Красный Яр Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения, напоминает RT.

