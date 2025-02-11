В реке Нейма в Ленинградской области выявили превышение токсинов в тысячу раз

В реке Нейма в Ленинградской области выявили многократное превышение допустимого содержания ядовитых веществ, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В ликвидации разлива нефтепродуктов приняли участие 50 тысяч россиян

Отмечается, что специалисты выявили превышение концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, аммоний-ионам - почти в 200 раз, нефтепродуктам - более чем в тысячу раз. Также в стоках было выявлено превышение концентрации фенолов, марганца и фосфат-ионов.

По предварительным данным, причиной загрязнения могут быть неочищенные сточные воды, которые сбрасывают в Нейму.

Ранее в районе села Красный Яр Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения, напоминает RT.

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ФОТО: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
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