В реке Нейма в Ленинградской области выявили превышение токсинов в тысячу раз
В реке Нейма в Ленинградской области выявили многократное превышение допустимого содержания ядовитых веществ, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Отмечается, что специалисты выявили превышение концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, аммоний-ионам - почти в 200 раз, нефтепродуктам - более чем в тысячу раз. Также в стоках было выявлено превышение концентрации фенолов, марганца и фосфат-ионов.
По предварительным данным, причиной загрязнения могут быть неочищенные сточные воды, которые сбрасывают в Нейму.
Ранее в районе села Красный Яр Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения, напоминает RT.
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