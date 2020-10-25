В расстреле бизнесмена Петрова под Выборгом может быть замешан экс-сотрудника спецслужб

По версии следствия, убийцей мог быть экс-сотрудник спецслужб, который сумел уничтожить Петрова из снайперской винтовки с большого расстояния. Киллер, предположительно, выслеживал жертву около 6-8 часов, выбирая подходящее время для стрельбы.

Известно, что родственники и подчиненные Петрова сообщили следователям о планируемом отъезде бизнесмена за границу. Поэтому Петров продавал собственность – дома и компании.

Ранее 25 октября в Сеть выложено видео с позиции киллера. С противоположного от дома Петрова берегу открывался хороший обзор территории коттеджа. Бизнесмен был убит во дворе дома, когда вышел из бани. О его гибели стало известно вечером 24 октября.

Следственный комитет считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.

