В расстреле бизнесмена Петрова под Выборгом может быть замешан экс-сотрудника спецслужб
Бизнесмен и депутат Александр Петров мог быть убит профессионалом, считают следователи, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
По версии следствия, убийцей мог быть экс-сотрудник спецслужб, который сумел уничтожить Петрова из снайперской винтовки с большого расстояния. Киллер, предположительно, выслеживал жертву около 6-8 часов, выбирая подходящее время для стрельбы.
Известно, что родственники и подчиненные Петрова сообщили следователям о планируемом отъезде бизнесмена за границу. Поэтому Петров продавал собственность – дома и компании.
Ранее 25 октября в Сеть выложено видео с позиции киллера. С противоположного от дома Петрова берегу открывался хороший обзор территории коттеджа. Бизнесмен был убит во дворе дома, когда вышел из бани. О его гибели стало известно вечером 24 октября.
Следственный комитет считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
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