Бастрыкин взял дело об убийстве депутата Петрова под личный контроль
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролирует расследование по делу о заказном убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», - пояснила Петренко.
Напомним, 61-летний Петров погиб в коттедже под Выборгом 24 октября. По уточненной информации, убийство произошло около 18:00. Снайпер выстрелил в депутата с противоположного берега реки, когда тот находился во дворе дома, отмечает Газета.ru.
Следственный комитет считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК.
Погибший депутат и бизнесмен Александр Петров являлся совладельцем «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и еще 45 коммерческих компаний и предприятий Ленинградской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 710 / сут.
Умерли
26 050+229 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+7 704 / сут.
- В расстреле бизнесмена Петрова под Выборгом может быть замешан экс-сотрудника спецслужб
- В Минске задержаны фотокорреспонденты газет «Комсомольская правда» и «Новы час»
- Бастрыкин взял дело об убийстве депутата Петрова под личный контроль
- Франция отозвала посла после оскорбительных высказываний Эрдогана о Макроне
- Под Калининградом обнаружили два самородка янтаря свыше 1 кг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru