Бастрыкин взял дело об убийстве депутата Петрова под личный контроль

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», - пояснила Петренко.

Напомним, 61-летний Петров погиб в коттедже под Выборгом 24 октября. По уточненной информации, убийство произошло около 18:00. Снайпер выстрелил в депутата с противоположного берега реки, когда тот находился во дворе дома, отмечает Газета.ru.

Следственный комитет считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК.

Погибший депутат и бизнесмен Александр Петров являлся совладельцем «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и еще 45 коммерческих компаний и предприятий Ленинградской области.

