В РАН исключили Козельский полигон из «загрязнителей» побережья Камчатки
Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения побережья Камчатки. К такому выводу учёные пришли после анализа проб, взятых в районе объекта, а также в ближайших к нему водоёмах.
Об этом сообщи директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров. Он подчеркнул, что ни один из тестов показал превышения допустимых концентраций по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам.
Кроме того, в данном районе была проведена аэрофотосъёмка, которая также не выявила следов загрязнений. По словам Озерова, качество воды во взятых пробах соответствует питьевой. Он также отметил, что Козельский полигон уже пару десятков лет находится под постоянным контролем целого ряда служб.
Таким образом, по словам учёного, этот объект можно исключить из возможных виновников загрязнения Авачинского залива и даже просто из списка опасных. Также исключён из числа подозреваемых и Радыгинский полигон.
Как пояснил глава инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков, этот объект сейчас используется только в качестве стрельбища, и там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие загрязняющие вещества. Там тоже были отобраны все необходимые пробы.
Между тем, сейсмологи встревожены активностью Ключевской сопки на Камчатке - самого высокого вулкана Евразии. Как отмечает РИА ФАН, в кратере появились выбросы раскаленного материала, фиксируется мощное свечение и вулканическое дрожание.
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