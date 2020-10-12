В РАН исключили Козельский полигон из «загрязнителей» побережья Камчатки

Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения побережья Камчатки. К такому выводу учёные пришли после анализа проб, взятых в районе объекта, а также в ближайших к нему водоёмах.

Об этом сообщи директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров. Он подчеркнул, что ни один из тестов показал превышения допустимых концентраций по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам.

Кроме того, в данном районе была проведена аэрофотосъёмка, которая также не выявила следов загрязнений. По словам Озерова, качество воды во взятых пробах соответствует питьевой. Он также отметил, что Козельский полигон уже пару десятков лет находится под постоянным контролем целого ряда служб.