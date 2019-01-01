В Раменском жестоко убили женщину
25 июля20:21
Убитой в подмосковном Раменском 25-летней девушке нанесли не менее 20 ударов ножом, сообщает телеканал «360».
Полиция обнаружила в подмосковном Ногинске автомобиль, на котором пытался скрыться подозреваемый. Следственный комитет установил личность мужчины, подозреваемого в убийстве женщины.
Возбуждено уголовное дело.
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Убийства
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