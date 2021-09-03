В районной администрации Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве
Обыски ведутся в администрации Красносельского района Петербурга по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дополнительную информацию агентство не приводит.
Ранее 1 сентября сообщалось, что драгоценности и незаконно хранящееся оружие обнаружены в ходе обыска у начальника ГИБДД Миллеровского района Ростовской области Александра Чмыхалова. В отношении него расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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