В районной администрации Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве

Обыски ведутся в администрации Красносельского района Петербурга по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дополнительную информацию агентство не приводит.

Ранее 1 сентября сообщалось, что драгоценности и незаконно хранящееся оружие обнаружены в ходе обыска у начальника ГИБДД Миллеровского района Ростовской области Александра Чмыхалова. В отношении него расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий.