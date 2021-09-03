В районной администрации Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве

Обыски ведутся в администрации Красносельского района Петербурга по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дополнительную информацию агентство не приводит.

Ранее 1 сентября сообщалось, что драгоценности и незаконно хранящееся оружие обнаружены в ходе обыска у начальника ГИБДД Миллеровского района Ростовской области Александра Чмыхалова. В отношении него расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram.com/spbgov
ТЕГИ:МошенничествоСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры