Корейский корабль с российским экипажем загорелся у берегов Вьетнама

Корейский автомобилевоз AH SHIN с российским экипажем горит у берегов Вьетнама, пожар бушует на грузовых палубах уже четвертый день. Об этом сообщает портал «Морской бюллетень».

В Иркутской области загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны

Отмечается, что судно шло из южнокорейского порта Инчхон в Сингапур, автомобилевоз перевозит более 4 500 машин. На борту 3 февраля произошло возгорание, экипаж не смог справиться с ним самостоятельно.

Капитан принял решение следовать в ближайшую гавань, где могут оказать помощь судну, и накануне автомобилевоз прибыл к берегам Вьетнама. По данным на утро понедельника, AH SHIN находился в 20 милях от порта Вунгтау.

Как сообщают вьетнамские СМИ, готовится спасательная операция. На автомобилевозе находится экипаж из 21 россиянина. Жертв и пострадавших среди моряков нет, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарКораблиВьетнам
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры