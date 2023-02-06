Корейский корабль с российским экипажем загорелся у берегов Вьетнама
Корейский автомобилевоз AH SHIN с российским экипажем горит у берегов Вьетнама, пожар бушует на грузовых палубах уже четвертый день. Об этом сообщает портал «Морской бюллетень».
Отмечается, что судно шло из южнокорейского порта Инчхон в Сингапур, автомобилевоз перевозит более 4 500 машин. На борту 3 февраля произошло возгорание, экипаж не смог справиться с ним самостоятельно.
Капитан принял решение следовать в ближайшую гавань, где могут оказать помощь судну, и накануне автомобилевоз прибыл к берегам Вьетнама. По данным на утро понедельника, AH SHIN находился в 20 милях от порта Вунгтау.
Как сообщают вьетнамские СМИ, готовится спасательная операция. На автомобилевозе находится экипаж из 21 россиянина. Жертв и пострадавших среди моряков нет, пишет RT.
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