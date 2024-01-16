В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Подземные толчки зафиксировали в 07:20 (08:20 мск). Эпицентр землетрясения находился в центре Арголического залива в 16 километрах северо-восточнее города Леонидио и в 97 км к юго-западу от Афин. Очаг располагался на глубине 14,5 километра.

По данным исследователей, за землетрясением последовали три афтершока магнитудой 2,5 - 3,2. Данных об ущербе не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в Приморье, напоминает «Свободная пресса».

