В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали в Греции. Об этом сообщили в институте геодинамики Национальной афинской обсерватории.

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Подземные толчки зафиксировали в 07:20 (08:20 мск). Эпицентр землетрясения находился в центре Арголического залива в 16 километрах северо-восточнее города Леонидио и в 97 км к юго-западу от Афин. Очаг располагался на глубине 14,5 километра.

По данным исследователей, за землетрясением последовали три афтершока магнитудой 2,5 - 3,2. Данных об ущербе не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в Приморье, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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