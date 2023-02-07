В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в районе Курильских островов. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали во вторник в 18:45 по местному времени (9:45 мск), пишет Ura.ru.
Очаг землетрясения располагался на глубине 42 км в 189 километрах от города Северо-Курильска.
Накануне в северо-западной части американского штата Нью-Йорк зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,8, землетрясение стало самым сильным за последние 40 лет, отмечает RT.
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