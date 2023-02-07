Число погибших из-за землетрясении в Турции возросло до 3381

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило 3350 человек. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар.

Российским спасателям в Турции выделили один из самых пострадавших от землетрясения регионов

«На данный момент у нас 3 381 погибший, 20 426 человек пострадали», — цитирует Татара ТАСС.

Глава отдела по землетрясениям и снижению рисков отметил, что в стране обрушились 5575 зданий, еще 11 тысячи строений были повреждены.

Накануне в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Днем в понедельник в стране зафиксировали толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков и новое землетрясение магнитудой 7,7. Кроме того, утром во вторник сейсмологи сообщили о произошедшем в Центральной Турции землетрясении магнитудой 5,6, напоминает телеканал «360».

В связи со стихийным бедствием власти республики объявили семидневный национальный траур, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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