В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Куртамышском районе Курганской области ввели режим ЧС природного характера в сельскохозяйственной отрасли из-за засухи, сообщили в администрации муниципалитета.

Секретарь «Единой России» в Кургане попытался вызвать дождь

Глава Куртамышского района ввел режим ЧС с 13 июля. Отмечается, что в 20 сантиметрах слоя почвы нет продуктивной влаги. Отсутствие осадков и засуха привели к угнетению и повреждению сельскохозяйственных культур.

Жара в Курганской области держится с мая. В Куртамышском районе выпадает критически малое количество осадков, несмотря на то, что синоптики фиксируют в регионе погодную аномалию, при которой за несколько суток выпадает месячная норма, пишет URA.RU.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Андрей Архипов
ТЕГИ:Курганская ОбластьЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры