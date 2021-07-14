В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за засухи
В Куртамышском районе Курганской области ввели режим ЧС природного характера в сельскохозяйственной отрасли из-за засухи, сообщили в администрации муниципалитета.
Глава Куртамышского района ввел режим ЧС с 13 июля. Отмечается, что в 20 сантиметрах слоя почвы нет продуктивной влаги. Отсутствие осадков и засуха привели к угнетению и повреждению сельскохозяйственных культур.
Жара в Курганской области держится с мая. В Куртамышском районе выпадает критически малое количество осадков, несмотря на то, что синоптики фиксируют в регионе погодную аномалию, при которой за несколько суток выпадает месячная норма, пишет URA.RU.
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