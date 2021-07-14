В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за засухи

Глава Куртамышского района ввел режим ЧС с 13 июля. Отмечается, что в 20 сантиметрах слоя почвы нет продуктивной влаги. Отсутствие осадков и засуха привели к угнетению и повреждению сельскохозяйственных культур.

Жара в Курганской области держится с мая. В Куртамышском районе выпадает критически малое количество осадков, несмотря на то, что синоптики фиксируют в регионе погодную аномалию, при которой за несколько суток выпадает месячная норма, пишет URA.RU.

