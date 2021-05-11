СМИ назвали имя подростка, устроившего стрельбу в Казани

Стрельбу в гимназии №175 в Казани устроил 19-летний Ильназ Галявиев, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, нападавший убил по меньшей мере восемь человек –семерых восьмиклассников и учительницу. Сообщается о 10 пострадавших: некоторые, спасаясь, выпрыгивали из окон.

Источники ТАСС и РИА Новости в экстренных службах говорят о семи погибших.

Как пишет Baza, Галявиев при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки.

