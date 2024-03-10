В районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 4,7
К югу от побережья турецкой провинции Анталья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7, сообщило республиканское Управление по чрезвычайным ситуациям.
Эпицентр подземных толчков находился в море на глубине 35 километров. В 10 километрах расположен популярный у туристов курорт Демре.
Землетрясение ощутили жители нескольких провинций. Пострадавших и разрушений нет. Спасатели и местные службы продолжают инспектировать соседние с эпицентром регионы.
Ранее подземные толчки магнитудой 4,9 ощутили жители провинции Чанаккале на западе Турции, передает «Радиоточка НСН».
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