В районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 4,7

К югу от побережья турецкой провинции Анталья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7, сообщило республиканское Управление по чрезвычайным ситуациям.

В Северо-Западном Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземных толчков находился в море на глубине 35 километров. В 10 километрах расположен популярный у туристов курорт Демре.

Землетрясение ощутили жители нескольких провинций. Пострадавших и разрушений нет. Спасатели и местные службы продолжают инспектировать соседние с эпицентром регионы.

Ранее подземные толчки магнитудой 4,9 ощутили жители провинции Чанаккале на западе Турции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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