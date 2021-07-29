В районе Антальи эвакуировали 18 населенных пунктов из-за пожара

В зоне лесного пожара возле турецкой Антальи эвакуировали 18 населенных пунктов, сообщило РИА Новости.

Три пожара произошли на Кипре

В результате происшествия погиб один человек. Власти подчеркнули, что пожар в районе Манавгат удалось взять под контроль.

Ранее власти города Манавгат попросили объявить его зоной бедствия. Лесной пожар подступил к жилым кварталам. Тушение пожара осложняет жаркая погода и сильный ветер. В ликвидации возгорания принимала участие российская авиация.

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ТЕГИ:ПожарТурция
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